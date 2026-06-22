Чёрная Луна против Лондона: Что говорит дух Черчилля о политическом шторме в Британии

Политическая ситуация в Великобритании на фоне ухода Кира Стармера с поста премьер-министра сопровождается серьёзными энергетическими и символическими влияниями. Эксперты связывают происходящее с астрологическими аспектами и даже «духовными» факторами.

Астролог, таролог Борис Зак в беседе с Life.ru заявил, что в натальной карте Стармера сейчас формируется сразу несколько напряжённых астрологических конфигураций. По его словам, транзитный Меркурий в конфликте с натальной Венерой указывает на сложности в общении с деловыми партнёрами и покровителями, а также на склонность уходить от неприятных разговоров.

К этому добавляется напряжённый аспект между транзитной Венерой и натальным Нептуном, который отражает нестабильность эмоционального фона и может влиять на личную жизнь и карьеру одновременно.

Нередко при таком положении планет проблемы в личной жизни человека негативно влияют на карьеру и деловые партнёрские отношения. Борис Зак Астролог

Он подчеркнул, что эти влияния носят относительно краткосрочный характер, однако выступают триггером для более серьёзного и длительного астрологического воздействия — оппозиции транзитного Нептуна к натальному Меркурию. По словам астролога, этот аспект встречается крайне редко и оказывает влияние на мышление, речь и публичную активность человека.

«Это очень тяжёлый аспект для политиков, который приводит к неверным суждениям, высказываниям, самообману», — заявил он.

Зак добавил, что в этот период человек может сталкиваться с закулисными интригами и искажённым восприятием реальности, что особенно опасно для публичных фигур. Отдельно он отметил участие Чёрной Луны (Лилит), которая усиливает негативное влияние данного периода. По прогнозу астролога, неблагоприятная фаза может сохраняться до середины сентября.

Говоря о ситуации в Великобритании, Зак отметил, что анализирует также гороскоп страны через карту короля Карла III, которая, по его словам, оказывает символическое влияние на государство как на монархию.

«В гороскопе Карла III сейчас действует продолжительный негативный аспект между транзитным Сатурном и натальным Нептуном», — пояснил он.

По его словам, это может создавать трудности в международных контактах, вызывать ощущение нестабильности и приводить к ошибочным решениям во внешней политике. Несмотря на комплекс факторов, это лишь часть общей картины, однако подобные влияния могут отражаться на ситуации в стране в целом.

Экстрасенс Дарья Миронова в свою очередь заявила, что в происходящих событиях «прослеживается влияние духа Черчилля». По её словам, после ухода Стармера возможны серьёзные политические изменения и перераспределение власти.

Она предположила, что дальнейшие процессы может возглавить Энди Бёрнем, однако подчеркнула, что политическая ситуация будет сопровождаться внутренними конфликтами и борьбой за влияние.

После того как Кир Стармер уходит в отставку, дух Черчилля, как я его вижу, высказывает предположение, что Энди Бёрнем, скорее всего, возглавит дальнейшее движение вместо Кира. Дарья Миронова Экстрасенс

По её словам, изменения затронут саму политическую систему и приведут к трансформации принципов демократии. Также экстрасенс заявила о возможном усилении политической нестабильности и внутренних конфликтов в парламенте: внутренние разборки, интриги. В дальнейшем могут произойти масштабные изменения в политической структуре страны, а влияние отдельных партий усилится.

«Далее я могу точно сказать: дух Черчилля указывает на то, что это первый шаг к предпосылкам военного переворота в системе Правительства Великобритании», — заявила ясновидящая.

Многие надеются, что Бёрнем сможет что-то изменить в расстановке политических сил и преодолеть растущую популярность оппонентов, но в данном случае экстрасенс считает, что самой популярной политической силой по-прежнему остаётся Партия реформ.

Черчилль, по её мнению, считает, что здесь можно говорить о том, как правящая партия пытается выдвинуть своего нового лидера и в период с 9 по 16 июля решить все вопросы, поэтому можно рассчитывать на колоссальные изменения внутри системы Правительства Великобритании.

Напомним, Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте накануне анонсировал, что он в ближайшее время сделает заявление об уходе. По его мнению, британский лидер не справляется с решением двух ключевых вопросов: миграционного кризиса и энергетической политики, включая необходимость возобновления добычи в Северном море.