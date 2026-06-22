«Хочется верить в диалог»: Лантратова получила ответ от ООН по теракту ВСУ в Старобельске

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта ВСУ в Старобельске. В ответе на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования.

В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату УПЧ РФ предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании.

«Любые доступные результаты официального расследования — об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию», — говорится в обращении.

Как подчеркнула сама Лантратова, это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования.

«Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами», — добавила Лантратова.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористический акт с применением беспилотников западного производства, осуществлённый при содействии НАТО. СК России инициировал уголовное преследование. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. А постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».