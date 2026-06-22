Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 15:33

«Хочется верить в диалог»: Лантратова получила ответ от ООН по теракту ВСУ в Старобельске

В ООН запросили у РФ материалы для расследования атаки ВСУ на Старобельск

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта ВСУ в Старобельске. В ответе на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования.

В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату УПЧ РФ предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании.

«Любые доступные результаты официального расследования — об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию», — говорится в обращении.

Как подчеркнула сама Лантратова, это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования.

«Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами», — добавила Лантратова.

«Не подлежит восстановлению»: Пасечник высказался о судьбе колледжа в Старобельске
«Не подлежит восстановлению»: Пасечник высказался о судьбе колледжа в Старобельске

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористический акт с применением беспилотников западного производства, осуществлённый при содействии НАТО. СК России инициировал уголовное преследование. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. А постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • ООН
  • Яна Лантратова
  • Трагедия в Старобельске
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar