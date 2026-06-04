Здание Старобельского педагогического колледжа полностью разрушено в результате атаки украинских БПЛА и восстановлению не подлежит. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, речь, скорее всего, пойдёт о строительстве нового, современного корпуса на месте старого.

«Здание разрушено полностью и восстанавлению однозначно не подлежит. Но я очень надеюсь, что на этом месте будет отстроен с нуля новый корпус», — приводит ТАСС слова Пасечника.

Он объяснил, что, скорее всего, вместо того чтобы ремонтировать старое здание, построят совершенно новое. Оно будет гораздо удобнее и лучше подходить для нынешнего обучения.

Напомним, что в ночь на 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты. В результате удара здание частично обрушилось. Погиб 21 человек. Приглашение от МИД РФ посетить место трагедии в Старобельске приняли 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, от реагирования уклонились — официально назвав причиной дефицит времени, а фактически проигнорировав предложение.