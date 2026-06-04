ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 13:43

«Не подлежит восстановлению»: Пасечник высказался о судьбе колледжа в Старобельске

Пасечник: На месте разрушенного колледжа в Старобельске построят новый корпус

Обложка © Луганский Информационный Центр

Обложка © Луганский Информационный Центр

Здание Старобельского педагогического колледжа полностью разрушено в результате атаки украинских БПЛА и восстановлению не подлежит. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, речь, скорее всего, пойдёт о строительстве нового, современного корпуса на месте старого.

«Здание разрушено полностью и восстанавлению однозначно не подлежит. Но я очень надеюсь, что на этом месте будет отстроен с нуля новый корпус», — приводит ТАСС слова Пасечника.

Он объяснил, что, скорее всего, вместо того чтобы ремонтировать старое здание, построят совершенно новое. Оно будет гораздо удобнее и лучше подходить для нынешнего обучения.

«Можно мне салфетку?»: Захарова расплакалась, показывая фото погибших детей из Старобельска
«Можно мне салфетку?»: Захарова расплакалась, показывая фото погибших детей из Старобельска

Напомним, что в ночь на 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты. В результате удара здание частично обрушилось. Погиб 21 человек. Приглашение от МИД РФ посетить место трагедии в Старобельске приняли 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, от реагирования уклонились — официально назвав причиной дефицит времени, а фактически проигнорировав предложение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Трагедия в Старобельске
  • Леонид Пасечник
  • ПМЭФ-2026
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar