Ставка на колледжи: Эксперты предупредили о кардинальном изменении высшего образования в России

К 2050 году высшее образование в России может стать элитарным и труднодоступным для широких масс. Об этом предупредили эксперты, опрошенные газетой «Известия». Причиной они назвали разворот государства в сторону среднего профессионального образования.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме HR EXPO PRO заявил, что тотальное высшее образование не соответствует потребностям рынка труда. Он отметил, что спрос на вузовское обучение формировался десятилетиями и не является обоснованным. Министр подчеркнул необходимость разумного баланса между СПО и высшим образованием.

В последние годы государство увеличило приём в колледжи и сократило платные места в университетах. В 2026–2027 учебном году число бюджетных мест в вузах уменьшилось на 13% — почти на 50 тыс. Количество бесплатных мест в колледжах достигло 880 тыс., тогда как в вузах — 620 тыс. Десять лет назад соотношение было обратным: 575 тыс. против 550 тыс. в пользу университетов. Число самих вузов за этот период сократилось с 896 до 751. Количество студентов упало с 7,5 млн в конце 2000-х до 4,8 млн сегодня. В 2024 году число девятиклассников, ушедших в колледжи, впервые почти сравнялось с теми, кто пошёл в 10-й класс: 42% против 43%.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предупредил о рисках такой политики. По его словам, экономика будущего требует специалистов в области автоматизации, робототехники и искусственного интеллекта. Массовый перевод молодёжи в СПО он назвал решением текущих проблем, которое может обернуться структурным дефицитом квалификаций на горизонте 2040–2050 годов. Эксперт отметил, что восстановление инженерной и академической школы в случае резкого изменения запроса рынка займёт десятилетия.

Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина добавила, что рассуждения об избытке образования не учитывают технологические изменения в ЖКХ, транспорте и складском хозяйстве, где внедрение ИИ потребует специалистов с высшим образованием.

Если нынешняя политика продолжится, фундаментальное образование в топ-20 вузов станет уделом одарённых детей из обеспеченных семей, говорят эксперты. Массовые региональные университеты, особенно гуманитарные, ждёт сокращение, слияние или перепрофилирование под нужды предприятий. Член-корреспондент РАО Владимир Блинов считает, что государство сохранит поддержку сильных вузов, что поможет защитить научные школы. Старший преподаватель iSpring Ольга Жеребцова добавила, что качественное СПО может стать хорошей альтернативой.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков на учредительном съезде обновлённого «Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов» заявил о перезагрузке инженерного образования. Министр подчеркнул, что стране нужны не просто дипломированные специалисты, а творцы, способные генерировать инновационную продукцию.