В Финляндии военным разрешили носить длинные волосы — силы обороны страны приняли решение обновить устав. В ведомстве подчёркивают, что длина волос не влияет на боеспособность.

С 1 июля всем военнослужащим вне зависимости от пола будет разрешено носить причёски в соответствии с требованиями, которые применяются к женщинам-военным. То есть длинные волосы технически разрешат, однако распускать их на службе всё ещё будет нельзя.

Сейчас устав предусматривает короткие стрижки для мужчин.

А в России мужчины всё чаще обращаются за пересадкой волос на лицо ради густой бороды и чёткого контура. Спрос на такие процедуры стабильно растёт, вероятно, из-за моды на маскулинный образ. Подробнее читайте на Life.ru.