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23 июня, 08:43

В Финляндии военным разрешили носить длинные волосы

Обложка © ChatGPT/Life.ru

Обложка © ChatGPT/Life.ru

В Финляндии военным разрешили носить длинные волосы — силы обороны страны приняли решение обновить устав. В ведомстве подчёркивают, что длина волос не влияет на боеспособность.

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С 1 июля всем военнослужащим вне зависимости от пола будет разрешено носить причёски в соответствии с требованиями, которые применяются к женщинам-военным. То есть длинные волосы технически разрешат, однако распускать их на службе всё ещё будет нельзя.

Сейчас устав предусматривает короткие стрижки для мужчин.

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А в России мужчины всё чаще обращаются за пересадкой волос на лицо ради густой бороды и чёткого контура. Спрос на такие процедуры стабильно растёт, вероятно, из-за моды на маскулинный образ. Подробнее читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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