Водители в Калифорнии обвинили сети АЗС в завышении цен через ИИ

Жители Калифорнии подали коллективный иск против крупных операторов автозаправок, пишет The Guardian. Они утверждают, что компании использовали искусственный интеллект для согласованного завышения стоимости топлива.

Среди ответчиков указаны BP, Circle K, Marathon, 7-Eleven, Walmart и Albertsons. По версии истцов, сети обменивались данными о конкурентах через специальный цифровой инструмент.

Авторы иска считают, что система помогала участникам рынка координировать цены вместо того, чтобы честно конкурировать за покупателей.

В документах утверждается, что компании могли использовать алгоритм, чтобы удерживать стоимость бензина на высоком уровне и «выжимать больше денег из карманов потребителей».

Водители полагают, что такая практика нарушает закон Картрайта — основной антимонопольный акт штата Калифорния.

Пока речь идёт лишь об обвинениях, изложенных в иске. Суду предстоит установить, действительно ли компании применяли ИИ для согласования цен и нарушали правила конкуренции.

Ранее Life.ru писал, что ФАС блокирует спекулятивные перепродажи бензина на маркетплейсах. В антимонопольном органе также напомнили, что текущий мониторинг рынка ведётся безостановочно.