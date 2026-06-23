Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского на встрече с выпускниками военных вузов. Неформальное общение прошло в Кремле после официальной церемонии в Георгиевском зале. .

Путин поднял бокал шампанского на встрече с выпускниками военных вузов. Видео © Life.ru

После официального выступления президент по традиции произнёс тост за выпускников и обменялся с ними несколькими словами в тёплой обстановке. Встреча завершилась общим фотографированием.

«Ещё раз поздравляю вас с окончанием учебного года! Себя берегите, страну берегите», — сказал Путин.

Напомним, сегодня Путин встретился в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений. Речь идёт о выпускниках вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН. В ходе выступления президент, в частности, заявил, что на Западе открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, а также подчеркнул готовность Москвы адекватно и оперативно отвечать на любые угрозы.