Путин: Россия никому не нужна, кроме нас самих

Президент Владимир Путин, общаясь с молодыми офицерами, выразил мысль о том, что Россия – это прежде всего дело самих россиян, ведь никто другой не озабочен её благополучием. Он также отметил, что, несмотря на наличие всех законных оснований для поддержки Донбасса и отсутствие нарушений международного права со стороны Москвы, этот очевидный факт остаётся незамеченным для многих.

«Никто! Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны. Потому что она кроме нас с вами никому не нужна. Но нам нужна», — сказал Путин.

Один из присутствующих ответил на слова президента фразой «Так точно».

Напомним, сегодня Путин встретился в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений. Речь идёт о выпускниках вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН. В ходе выступления президент, в частности, заявил, что на Западе открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, а также подчеркнул готовность Москвы адекватно и оперативно отвечать на любые угрозы.