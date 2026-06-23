Глава ФСБ Александр Бортников назвал Владимира Зеленского террористом, отметив при этом, что иной фигуры для переговоров на Украине сейчас нет. Об этом он рассказал в беседе с ИС «Вести».

«Российская сторона учитывает данные обстоятельства. Зеленский — террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе», — заявил он.

Бортников также отметил, что главарь киевского режима принимает решения, которые соответствуют его статусу. Однако РФ это учитывает.