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23 июня, 14:10

«Других там нет»: Бортников назвал Зеленского террористом, но озвучил причину для диалога с Киевом

Бортников назвал Зеленского террористом

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Глава ФСБ Александр Бортников назвал Владимира Зеленского террористом, отметив при этом, что иной фигуры для переговоров на Украине сейчас нет. Об этом он рассказал в беседе с ИС «Вести».

«Российская сторона учитывает данные обстоятельства. Зеленский — террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе», — заявил он.

Бортников также отметил, что главарь киевского режима принимает решения, которые соответствуют его статусу. Однако РФ это учитывает.

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А глава МИД РФ Сергей Лавров и вовсе сегодня назвал Владимира Зеленского фюрером, которого «взяли из самодеятельности». Причем сравнение Зеленского с лидером нацистской Германии звучит не впервые.

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Вероника Бакумченко
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