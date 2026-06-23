Суд в Турции оправдал петербуржца по делу о домогательствах к мужчине

Турецкий суд вынес оправдательный приговор туристу из Санкт-Петербурга, которого обвиняли в домогательствах. Существенную роль в ходе процесса сыграли показания сотрудников гостиницы, где произошёл инцидент. Об этом стало известно 78.ru.

«Очень большую поддержку на суде оказал отель. Четыре человека было из отеля, персонала — те, кто был в курсе ситуации, начальник охраны и другие сотрудники», — рассказала его жена Анна.

Несмотря на решение суда, семейная пара пока не может вернуться домой. Для выезда из страны необходимо дождаться вступления вердикта в законную силу. По оценке адвоката, оформление всех процессуальных документов займёт ещё два-три дня. После этого юрист определит дальнейший порядок действий, а супруги смогут приобрести билеты и покинуть Турцию.