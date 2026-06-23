Суд в Турции оправдал петербуржца по делу о домогательствах к мужчине
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Турецкий суд вынес оправдательный приговор туристу из Санкт-Петербурга, которого обвиняли в домогательствах. Существенную роль в ходе процесса сыграли показания сотрудников гостиницы, где произошёл инцидент. Об этом стало известно 78.ru.
«Очень большую поддержку на суде оказал отель. Четыре человека было из отеля, персонала — те, кто был в курсе ситуации, начальник охраны и другие сотрудники», — рассказала его жена Анна.
Несмотря на решение суда, семейная пара пока не может вернуться домой. Для выезда из страны необходимо дождаться вступления вердикта в законную силу. По оценке адвоката, оформление всех процессуальных документов займёт ещё два-три дня. После этого юрист определит дальнейший порядок действий, а супруги смогут приобрести билеты и покинуть Турцию.
Напомним, что история с российским туристом началась ещё в мае на курорте Кемер. Во время вечерней дискотеки мужчина познакомился с местным жителем по имени Волкан. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, после чего супруги вернулись в свой номер. Позже россиянин оказался под стражей в Анталии. Спустя некоторое время мужчину освободили из-под ареста, однако покинуть Турцию он не смог.
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