Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 14:32

Прощание с Михаилом Ножкиным пройдёт в Храме Христа Спасителя

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В четверг, 25 июня, в Нижнем храме Храма Христа Спасителя состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. О времени и месте проведения гражданской панихиды сообщили журналистам РИА «Новости» в пресс-службе Союза кинематографистов Российской Федерации.

Как уточнила собеседница агентства, начало траурной церемонии запланировано на 10 часов 30 минут утра.

Причина смерти Михаила Ножкина: красавец из «Судьбы резидента» ушёл тихо в День скорби
Причина смерти Михаила Ножкина: красавец из «Судьбы резидента» ушёл тихо в День скорби

Напомним, на 90-м году жизни не стало Михаила Ножкина — народного артиста, чей голос и чеканный взгляд навсегда вписаны в историю советского кино. В последние дни звезда отказывался от еды и воды. Он родился 19 января 1937 года в Москве. Его творческий багаж — это десятки ролей, разобранных на цитаты, и каждая из них стала частью коллективной памяти зрителей. Мы запомним его суровым и обаятельным в кинокартинах «Ошибка резидента», «Одиночное плавание», пронзительно правдивым в военной эпопеи «Освобождение» и по-настоящему аристократичным в костюмных исторических фильмах — вспомнить хотя бы офицера Вадима Рощина «Хождение по мукам».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar