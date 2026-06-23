Прощание с Михаилом Ножкиным пройдёт в Храме Христа Спасителя

Напомним, на 90-м году жизни не стало Михаила Ножкина — народного артиста, чей голос и чеканный взгляд навсегда вписаны в историю советского кино. В последние дни звезда отказывался от еды и воды. Он родился 19 января 1937 года в Москве. Его творческий багаж — это десятки ролей, разобранных на цитаты, и каждая из них стала частью коллективной памяти зрителей. Мы запомним его суровым и обаятельным в кинокартинах «Ошибка резидента», «Одиночное плавание», пронзительно правдивым в военной эпопеи «Освобождение» и по-настоящему аристократичным в костюмных исторических фильмах — вспомнить хотя бы офицера Вадима Рощина «Хождение по мукам».