Прощание с Михаилом Ножкиным пройдёт в Храме Христа Спасителя
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
В четверг, 25 июня, в Нижнем храме Храма Христа Спасителя состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. О времени и месте проведения гражданской панихиды сообщили журналистам РИА «Новости» в пресс-службе Союза кинематографистов Российской Федерации.
Как уточнила собеседница агентства, начало траурной церемонии запланировано на 10 часов 30 минут утра.
Напомним, на 90-м году жизни не стало Михаила Ножкина — народного артиста, чей голос и чеканный взгляд навсегда вписаны в историю советского кино. В последние дни звезда отказывался от еды и воды. Он родился 19 января 1937 года в Москве. Его творческий багаж — это десятки ролей, разобранных на цитаты, и каждая из них стала частью коллективной памяти зрителей. Мы запомним его суровым и обаятельным в кинокартинах «Ошибка резидента», «Одиночное плавание», пронзительно правдивым в военной эпопеи «Освобождение» и по-настоящему аристократичным в костюмных исторических фильмах — вспомнить хотя бы офицера Вадима Рощина «Хождение по мукам».
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