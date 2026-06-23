Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 15:44

Госдума в первом чтении одобрила заморозку порога выручки для НДС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предлагает сохранить текущий лимит годовой выручки в 20 миллионов рублей для малого бизнеса на УСН. Это означает, что до 2030 года компании, не превышающие этот порог, смогут не платить НДС. Второе чтение намечено на 24 июня.

С 2026 года планируется поэтапное снижение порога доходов для перехода на НДС для организаций и ИП на УСН. Изначально предполагалось, что с 2026 года он составит 20 млн рублей (вместо 60 млн), с 2027 – 15 млн, а с 2028 – 10 млн рублей. Однако, новый законопроект откладывает эти изменения: порог в 20 млн рублей сохранится до 2029 года. Снижение до 15 млн рублей ожидается в 2030 году, а до 10 млн – в 2031 году.

По словам министра финансов Антона Силуанова, сохранение порога в 20 млн рублей освободит от НДС более 360 тысяч предпринимателей, что позволит им лучше адаптироваться к текущим экономическим условиям. Член комитета Госдумы Алексей Говырин подчеркнул, что это решение направлено на поддержку малого бизнеса, такого как парикмахерские, пекарни и мастерские.

Условия для малого бизнеса по НДС не изменятся до 2029 года
Условия для малого бизнеса по НДС не изменятся до 2029 года

Но на ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил оставить порог в 20 млн рублей на максимально долгий срок. После этого «Единая Россия» подготовила и внесла в Госдуму соответствующий законопроект.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar