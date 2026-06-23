Госдума в первом чтении одобрила заморозку порога выручки для НДС

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предлагает сохранить текущий лимит годовой выручки в 20 миллионов рублей для малого бизнеса на УСН. Это означает, что до 2030 года компании, не превышающие этот порог, смогут не платить НДС. Второе чтение намечено на 24 июня.

С 2026 года планируется поэтапное снижение порога доходов для перехода на НДС для организаций и ИП на УСН. Изначально предполагалось, что с 2026 года он составит 20 млн рублей (вместо 60 млн), с 2027 – 15 млн, а с 2028 – 10 млн рублей. Однако, новый законопроект откладывает эти изменения: порог в 20 млн рублей сохранится до 2029 года. Снижение до 15 млн рублей ожидается в 2030 году, а до 10 млн – в 2031 году.

По словам министра финансов Антона Силуанова, сохранение порога в 20 млн рублей освободит от НДС более 360 тысяч предпринимателей, что позволит им лучше адаптироваться к текущим экономическим условиям. Член комитета Госдумы Алексей Говырин подчеркнул, что это решение направлено на поддержку малого бизнеса, такого как парикмахерские, пекарни и мастерские.