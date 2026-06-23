«Унаследует всё через полгода»: Адвокат назвал главного претендента на миллионы Ножкина

Внебрачный сын актёра и поэта-песенника Михаила Ножкина может претендовать на наследство артиста при соблюдении определённых юридических условий. Такое заявление сделал адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru.

«Кто может стать наследником Ножкина? Если артист признавал наличие внебрачного сына и при жизни и понимал, что прямых наследников у него не осталось, то он мог сделать на него завещание. Если документ обнаруживается, а этот человек туда вписан, то по закону он унаследует всё через полгода», — ответил эксперт.

При отсутствии завещания в силу вступает очерёдность наследования, определённая законодательством. В этом случае внебрачному сыну необходимо обратиться в суд для проведения теста ДНК. В случае подтверждения биологического родства он становится наследником первой очереди и получает всё имущество покойного.

Напомним, что народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Актёр ушёл из жизни 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Церемония прощания с Михаилом Ножкиным состоится в четверг, 25 июня, в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Как рассказали родственники артиста, в последние дни жизни Ножкин практически ничего не ел и отказывался от воды.