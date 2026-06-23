«Этого уже не случится»: Хинштейн раскрыл последнее желание актёра Ножкина
Хинштейн: Ножкин хотел приехать в Курск, но не успел
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Народный артист РСФСР Михаил Ножкин незадолго до смерти собирался посетить Курск, но не успел осуществить задуманное. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он выразил соболезнования в связи с уходом артиста, которого не стало накануне на 90-м году жизни. По словам Хинштейна, их связывали долгие и тёплые отношения. Он напомнил, что несколько лет подряд они вместе проводили «Диктант Победы».
Губернатор добавил, что недавно общался с Ножкиным по телефону. Артист чувствовал себя плохо, но всё равно хотел приехать в регион и своими глазами увидеть, как живёт эта земля.
«Увы, этого уже не случится», — отметил Хинштейн.
Губернатор справедливо заметил: истинное наследие артиста — это не громкие слова, а то, что остаётся на экране и в сердцах. Две его картины, «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия», уже давно перешагнули рамки просто кино — они стали поистине всенародными, частью общей памяти и культурного кода.
По словам Хинштейна, Михаил Иванович являлся истинным патриотом, чья привязанность к Родине была чистой и безоговорочной, причем это чувство было взаимным. В финале своего обращения он попрощался с усопшим, выразив надежду на вечную жизнь, и заявил, что светлая память об этом человеке останется с миром навсегда.
Ранее сообщалось, что проститься с Михаилом Ножкиным можно будет в четверг, 25 июня, в храме Храма Христа Спасителя. По данным пресс-службы Союза кинематографистов России, гражданская панихида начнётся в 10:30 утра. Артиста не стало в возрасте 89 лет. Он родился 19 января 1937 года в Москве. Его творческий багаж включает в себя бескрайнее множество талантливых работ. Всю жизнь Ножкин отдавал себя творчеству. Однако смерть никого не щадит. В последние дни перед уходом в мир иной актёр отказывался от еды и воды.
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