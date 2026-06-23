Народный артист РСФСР Михаил Ножкин незадолго до смерти собирался посетить Курск, но не успел осуществить задуманное. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он выразил соболезнования в связи с уходом артиста, которого не стало накануне на 90-м году жизни. По словам Хинштейна, их связывали долгие и тёплые отношения. Он напомнил, что несколько лет подряд они вместе проводили «Диктант Победы».

Губернатор добавил, что недавно общался с Ножкиным по телефону. Артист чувствовал себя плохо, но всё равно хотел приехать в регион и своими глазами увидеть, как живёт эта земля.

«Увы, этого уже не случится», — отметил Хинштейн.

Губернатор справедливо заметил: истинное наследие артиста — это не громкие слова, а то, что остаётся на экране и в сердцах. Две его картины, «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия», уже давно перешагнули рамки просто кино — они стали поистине всенародными, частью общей памяти и культурного кода.

По словам Хинштейна, Михаил Иванович являлся истинным патриотом, чья привязанность к Родине была чистой и безоговорочной, причем это чувство было взаимным. В финале своего обращения он попрощался с усопшим, выразив надежду на вечную жизнь, и заявил, что светлая память об этом человеке останется с миром навсегда.