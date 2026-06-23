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Регион
23 июня, 18:59

Жена Зеленского не отменила визит в Польшу на фоне скандала из-за Бандеры

Обложка © TASS/ EPA

Обложка © TASS/ EPA

Елена Зеленская, супруга главы киевского режима, примет участие в конференции по Украине в Польше. Об этом пишет РИА «Новости».

При этом уточняется, что Зеленская примет участие в одном из мероприятий в рамках форума и запланировано её выступление. Участие Владимира Зеленского в конференции в Гданьске в настоящий момент не ожидается.

Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске
Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске

Напомним, что в Гданьске 25–26 июня пройдёт международная конференция Ukraine Recovery Conference 2026, организованная Польшей и Украиной. Вместо главы киевского режима на международную конференцию поедет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Полина Никифорова
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