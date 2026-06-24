Комитет Госдумы одобрил налоговые меры для стимулирования топливного рынка

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал изменения в налоговом регулировании топливной отрасли, подготовленные правительством. Поправки затрагивают порядок начисления акцизов на бензин, условия предоставления льгот нефтеперерабатывающим предприятиям и механизм компенсаций при реализации топлива на российском рынке, это следует из карточки законопроекта.

Одним из ключевых предложений станет распространение акцизного регулирования на высокооктановый бензин, полученный путём смешения прямогонного сырья с другими компонентами. В таком случае сам процесс смешения будет признаваться производством топлива, что позволит применять к нему действующие нормы налогового законодательства.

Для предприятий, занимающихся переработкой нефти, предусмотрены изменения в порядке получения акцизного вычета. Льгота сохранится и при выпуске бензина по новой схеме, а расчёты по соответствующим платежам предлагается проводить в течение трёх месяцев после завершения налогового периода.

Ещё одна инициатива касается крупных инвестиционных программ на нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас сохранение ряда налоговых преимуществ зависит от ввода оборудования общей стоимостью не менее 60 млрд рублей до начала 2026 года. Кабмин предлагает перенести предельный срок на конец следующего года. При этом минимальный объём капитальных вложений для участников таких соглашений увеличится до 100 млрд рублей.

Поправки затрагивают и систему демпферных выплат, предназначенную для поддержки поставок топлива на внутренний рынок. Для бензина, произведённого на территории государств Евразийского экономического союза и импортируемого уполномоченными компаниями, предлагается установить коэффициент компенсации на уровне 0,9. Новые правила предполагается применять к отношениям, возникшим с 1 июня 2026 года.

Для поставок из стран за пределами ЕАЭС правительство предлагает использовать новую формулу расчёта компенсации. Базой для неё станет импортный паритет, который будет определяться с учётом индикативной стоимости бензина в Индии и расходов на его доставку морским транспортом. Полномочия по определению методики расчёта соответствующих показателей планируется закрепить за Федеральной антимонопольной службой.

Напомним, правительство России разработало ряд законодательных изменений для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке и обеспечения его бесперебойных поставок. Как заявил вице-премьер Александр Новак, поправки позволят направить больше бензина и дизельного топлива на российский рынок. По его словам, власти задействуют «резервы, которые раньше не использовались».