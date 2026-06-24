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23 июня, 23:44

Рябков предупредил Запад о катастрофических последствиях в случае войны с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков предупредил о неминуемых катастрофических последствиях для Запада, если там будет принято решение о прямом военном столкновении с Москвой. Он подчеркнул, что подобные действия неизбежно приведут к тяжёлым последствиям для тех, кто посягнёт на безопасность России.

«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность. Либо все же возобладает здравый смысл и возникнет понимание того, что нужно «снижать температуру»», — высказался дипломат в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что усилия по переориентации крупных производителей на нужды военной машины НАТО или Европейского союза не способствуют принятию правильных решений.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличить объёмы производства оборонной промышленности и пополнить арсеналы стран альянса по обе стороны Атлантического океана. По его словам, президент США Дональд Трамп работает над законодательством для облегчения совместной работы компаний. Сам глава Белого дома накануне анонсировал перевод американского автопрома на военные рельсы. В частности, речь идёт о компаниях Ford и General Motors.

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