Символ афганского провала: Стало известно о грядущей отставке командующего силами США в Европе

Командующий армией США в Европе и Африке (USAREUR-AF), а также сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью уйдёт в отставку. Об этом сообщил журнал Atlantic со ссылкой на два информированных источника. Ожидается, что официальное заявление о решении он сделает в среду.

Atlantic связывает «внезапный» уход Донахью с «чистками» в Пентагоне, инициированными Питом Хегсетом. По данным издания, министр войны стремится избавиться от тех, кто причастен к катастрофическому выводу американских сил из Афганистана в 2021 году. Донахью был последним военнослужащим США, покинувшим Афганистан.

В мае Хегсет заявил о начале нового расследования в отношении вывода войск администрацией предыдущего президента Джо Байдена.

Вывод войск США из Афганистана, завершившийся 30 августа 2021 года, стал финалом почти 20-летнего военного присутствия, начатого после терактов 11 сентября 2001 года. Он был инициирован соглашением администрации Дональда Трампа с движением «Талибан» в Дохе в 2020 году, а реализован при Джо Байдене. Стремительный вывод контингента и последовавший коллапс афганских сил безопасности привели к молниеносному захвату власти талибами 15 августа, что обернулось хаотичной эвакуацией из кабульского аэропорта, в ходе которой погибли 13 американских военнослужащих, а также оставило в стране военное снаряжение на миллиарды долларов и спровоцировало острый гуманитарный кризис.

56-летний генерал армии Кристофер Тодд Донахью — командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке, получивший широкую известность как «последний американский солдат, покинувший Афганистан». Выпускник Вест-Пойнта, офицер спецназа, командовал подразделениями «Дельты» и JSOC, а ранее возглавлял XVIII воздушно-десантный корпус и 82-ю дивизию, специализируясь на оперативной мобильности и трансформации сил быстрого реагирования.