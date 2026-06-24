Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
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Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — говорится в сообщении главы региона.
В ночь на 21 июня Херсонская область осталась без света после атаки ВСУ на Запорожье. Также 20-го числа в регионе оказались обесточены восемь округов.
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