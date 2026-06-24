Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — говорится в сообщении главы региона.