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Регион
24 июня, 02:56

Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — говорится в сообщении главы региона.

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В ночь на 21 июня Херсонская область осталась без света после атаки ВСУ на Запорожье. Также 20-го числа в регионе оказались обесточены восемь округов.

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Никита Никонов
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