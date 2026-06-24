Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 07:14

Кремль исключил перенос выборов в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Перенос выборов в Государственную думу России не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, подготовка к выборам уже ведётся в установленном порядке.

«Нет. Идёт подготовка к выборам. Они объявлены указом президента», — ответил Дмитрий Песков.

В Кремле уточнили, что процесс подготовки идёт в рамках действующего законодательства и утверждённых сроков.

Путин пожелал Виталию Королёву успехов во главе «Тверской губернии» и на выборах
Путин пожелал Виталию Королёву успехов во главе «Тверской губернии» и на выборах

Ранее сообщалось, что подготовка к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва уже вышла на финальный этап. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на 20 сентября 2026 года. После этого Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения кампании и закрепила многодневный формат голосования.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Госдума
  • Выборы — 2026
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar