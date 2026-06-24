Сторонники подхода «мир через силу» и гегемонии не замечают глобальных перемен и хотят сохранить всё как есть. Эту позицию нельзя игнорировать, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приход президента США Дональда Трампа на саммит G7 со словами «Я здесь босс».

«Есть и те, кто считает, что не меняется ничего. У них весьма аргументированная позиция. Они считают, что на основе формулировок «мир через силу», правило вместо права, гегемония вместо плюрализма и произнося фразу I'm your boss today можно и нужно всё оставить как есть. И это очень весомая позиция. И поскольку эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире, на неё нельзя закрывать глаза», — сказал представитель Кремля на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Также Дмитрий Песков заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем могут привлечь к юридической ответственности. По его словам, совершённые ими преступления не останутся без последствий и станут предметом дальнейшего разбирательства.

Напомним, Трамп задержался к началу заседания лидеров «Большой семёрки», а появившись в зале, с ходу обозначил своё положение короткой фразой: «Я здесь босс». Реплика прозвучала на глазах у всех собравшихся участников встречи и представителей прессы. Сразу после этого хозяин Белого дома проследовал к столу переговоров и занял своё место.