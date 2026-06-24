От громких заявлений до жёстких условий: Почему забуксовало вступление Украины в ЕС

Двери в Европейский союз для Украины постепенно становятся менее «распахнутыми»: вместо прежней политической поддержки всё чаще звучат дополнительные условия и жёсткие оговорки, обратила внимание политолог Елена Штульман. По её словам, инициатива Словакии увязать начало переговоров с достижением мира в Незалежной отражает широкий сдвиг в позиции европейских стран.

Аналогичные настроения проявляются и в других государствах союза, где всё чаще поднимаются вопросы исторической политики, внутренней стабильности и экономической готовности Украины к интеграции. Эксперт уверена, что перечень требований к Киеву со стороны членов ЕС будет только расширяться.

Среди возможных условий она назвала урегулирование конфликта, изменения в гуманитарной и исторической политике, проведение реформ, защиту прав меньшинств, борьбу с коррупцией и подтверждение экономической устойчивости страны перед вступлением в Евросоюз.

«Всё это свидетельствует о том, что процесс вступления Украины в ЕС постепенно переходит из сферы политических деклараций в плоскость конкретных условий и требований, каждое из которых способно существенно замедлить переговорный процесс», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Ранее Венгрия в одиночку заблокировала продвижение Украины и Молдавии к членству в Евросоюзе. О демарше Будапешта сообщило европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники.