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24 июня, 08:52

Названы российские фигуристы, прошедшие допинг-тесты в 2026 году

Пять российских фигуристов в мае прошли допинг-проверку РУСАДА

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

С начала 2026 года допинг-тестирование прошли уже 37 российских фигуристов. Только в мае Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило пятерых спортсменов. В список вошли Дарио Чиризано, Дмитрий Кашаев, Елизавета Пасечник, Дмитрий Пекин и Таисия Шевталина.

Ранее, с января по апрель, некоторые представители сборной проходили тестирование неоднократно. По два раза проверку прошли Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Никита Сарновский и Анастасия Мишина.

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Ещё несколько известных фигуристов были протестированы по одному разу. Среди них Софья Акатьева, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены.

По данным ТАСС, в 2025 году РУСАДА проверило 88 фигуристов. Чаще остальных допинг-контроль проходил Николай Угожаев — шесть раз. По пять раз тестирование прошли Александр Галлямов и Петр Гуменник.

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Александра Вишнякова
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