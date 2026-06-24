Названы российские фигуристы, прошедшие допинг-тесты в 2026 году

С начала 2026 года допинг-тестирование прошли уже 37 российских фигуристов. Только в мае Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило пятерых спортсменов. В список вошли Дарио Чиризано, Дмитрий Кашаев, Елизавета Пасечник, Дмитрий Пекин и Таисия Шевталина.

Ранее, с января по апрель, некоторые представители сборной проходили тестирование неоднократно. По два раза проверку прошли Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Никита Сарновский и Анастасия Мишина.

Ещё несколько известных фигуристов были протестированы по одному разу. Среди них Софья Акатьева, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены.

По данным ТАСС, в 2025 году РУСАДА проверило 88 фигуристов. Чаще остальных допинг-контроль проходил Николай Угожаев — шесть раз. По пять раз тестирование прошли Александр Галлямов и Петр Гуменник.

А ранее фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милан, попал в список Forbes — пока только в рейтинг самых перспективных россиян «30 до 30».