Песков назвал стамбульские договорённости базой для мирного договора с Украиной

Россия последовательно придерживается стамбульских договорённостей в подходе к украинскому урегулированию, считая их базой для мирного договора с Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина на совещании с правительством.

«Это последовательная позиция российского президента, он говорит об этом постоянно, он говорил об этом два года назад в МИДе, где очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для завершения войны», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин вновь апеллировал к стамбульским договорённостям, которые стали основой для мирных переговоров на раннем этапе конфликта. Москва неоднократно заявляла, что Киев отступил от этих принципов, и выражала готовность к диалогу на их базе, но украинская сторона не проявляет встречной инициативы.