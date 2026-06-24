Песков назвал стамбульские договорённости базой для мирного договора с Украиной
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия последовательно придерживается стамбульских договорённостей в подходе к украинскому урегулированию, считая их базой для мирного договора с Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина на совещании с правительством.
«Это последовательная позиция российского президента, он говорит об этом постоянно, он говорил об этом два года назад в МИДе, где очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для завершения войны», — подчеркнул представитель Кремля.
Накануне Владимир Путин вновь апеллировал к стамбульским договорённостям, которые стали основой для мирных переговоров на раннем этапе конфликта. Москва неоднократно заявляла, что Киев отступил от этих принципов, и выражала готовность к диалогу на их базе, но украинская сторона не проявляет встречной инициативы.
Напомним, президент России на совещании с правительством заявил, что мирные переговоры по Украине были прерваны по инициативе киевского режима. Путин отметил, что удары ВСУ по российской территории направлены на создание более выгодных условий в случае их возобновления. Он подтвердил готовность к переговорам на базе договорённостей в Стамбуле.
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