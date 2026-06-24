В России стартовало голосование за лучшего вратаря сезона

В России стартовало ежегодное голосование за лучшего футбольного вратаря сезона-2025/26. На приз имени Льва Яшина претендуют 13 голкиперов.

В список вошли спортсмены, которые провели не менее 20 матчей за сезон и как минимум 16 раз выходили в основном составе в Российской премьер-лиге.

Действующий обладатель награды Станислав Агкацев из «Краснодара» вновь поборется за победу. Среди его конкурентов — Игорь Акинфеев из ЦСКА, Александр Максименко из «Спартака», Антон Митрюшкин из «Локомотива» и Денис Адамов из «Зенита».

Читательское голосование продлится до 23 июля. Окончательные итоги подведут редколлегия «Коммерсанта» и футбольные эксперты.

Награду учредил журнал «Огонёк» в 1960 году после победы сборной СССР на первом чемпионате Европы. Первым её обладателем стал Лев Яшин.

За всю историю приз вручали 62 раза. Рекорд принадлежит Игорю Акинфееву, который становился лучшим вратарём 11 раз.