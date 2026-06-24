Попавшие в плен бойцы ВСУ заявили о желании вернуться домой и начать новую жизнь

Четверо украинских военнопленных рассказали «Ленте.ру» о службе в ВСУ, обстоятельствах пленения и жизни в заключении. Среди них был 40-летний Александр Адамов, рядовой 4-й штурмовой бригады Нацгвардии, который сообщил, что попал в армию после задержания за нарушение комендантского часа, а в плен сдался 28 октября 2024 года.

39-летний Василий Верько, рядовой 43-й отдельной механизированной бригады, рассказал, что получил повестку в марте 2023 года, а на передовую попал только в феврале 2024-го. Пережитое он описал как психологически тяжёлый опыт и выразил надежду на скорое завершение конфликта.

35-летний Алексей Васильев из Житомирской области сообщил, что оказался в плену 17 февраля 2024 года — в первый же день на позиции после контузии и гибели части сослуживцев. Он также рассказал, что ранее участвовал в АТО, самовольно ушёл оттуда, получил условный срок, а в 2022 году вернулся в ВСУ фактически без выбора.

40-летний Юрий Пердюк, пулемётчик 44-го батальона 115-й бригады, рассказал, что попал в плен 28 апреля 2024 года. Раньше он работал на стройках на Украине, в Польше и России, а сейчас надеется вернуться к жене и маленькому ребёнку.

Ранее пленный украинский военный Дмитрий Мелешко рассказал, что в учебном центре «Прибан» в Черновицкой области инструкторы стреляли мобилизованным под ноги, чтобы те быстрее бегали. Мужчина попал в этот учебный центр сразу после призыва.