Победа России в арбитражном разбирательстве Гаагского суда по иску Украины имеет важное политическое значение для урегулирования текущего конфликта. Об этом заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин на Петербургском международном юридическом форуме.

«Это важно в политическом плане для урегулирования текущего конфликта. Западный нарратив, что Азовское море — это международные воды, украинские воды, воды вокруг Крыма — это украинские воды, — весь западный нарратив полностью разрушен», — подчеркнул он.

В МИД РФ также отметили, что решение суда в Гааге подтверждает суверенные права России в указанных акваториях и создаёт правовую основу для дальнейших переговоров. Украинская сторона заявила, что не согласна с вердиктом и будет его оспаривать.

Напомним, постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему спору между Москвой и Киевом о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Чёрного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров единогласно поддержал позицию России. Медведев назвал этот вердикт знаковым событием, имеющим серьёзное значение для долгосрочной перспективы нашего государства.