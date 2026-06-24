Подтиравшиеся паспортом РФ вебкамщицы из Петербурга получили по два года колонии

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум местным жительницам, обвиняемым в реабилитации нацизма и надругательстве над государственной символикой. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы. Весной 2025 года вебкамщицы прогремели на всю страну после видео, на котором испражнились на паспорт и подтёрлись им.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Алёны Васильевой и Ольги Брынцевой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, ст.329 УК РФ. Васильева и Брынцева вину признали полностью, раскаялись в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке», — говорится в тексте.

Суд признал их виновными по статьям о реабилитации нацизма и надругательстве над государственными символами. Обе фигурантки отправлены в колонию-поселение сроком на два года. Им также запрещено заниматься администрированием сайтов и размещать посты в интернете.

Напомним, история получила огласку весной 2025 года. Васильева и Брынцева снимали видео, на котором совершали непристойные действия с российским паспортом. Хотя вебкамщицы позже удалили ролик и пытались извиниться, их арестовали.