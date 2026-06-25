Не о блокировке Telegram: Wylsacom раскрыл смысл своего вопроса Путину

Валентин Петухов рассказал, почему во время прямой линии с Владимиром Путиным спросил президента не о возможной блокировке Telegram, а о конкуренции российских и зарубежных мессенджеров. Об этом Wylsacom сообщил в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

По словам техноблогера, многие подписчики ждали от него прямого вопроса о судьбе популярных иностранных сервисов. Однако такой заход он посчитал бестактным и слишком узким.

Главной темой для Петухова стала конкуренция. Он считает, что цифровой продукт начинает деградировать, когда превращается в монополиста и перестаёт бороться за пользователя.

«Если он становится автономным, то начинает сильно деградировать, потому что ему не с кем конкурировать», — объяснил Wylsacom.

Именно поэтому блогер выступает за диалог с Telegram и другими крупными платформами. По его мнению, они должны соблюдать российские требования, но при этом продолжать работать на рынке и создавать давление на отечественные сервисы.

Петухов также допустил возвращение ушедших зарубежных технологических компаний при условии более строгих правил. Это может быть локализация данных, инвестиции в российскую экономику или создание активов, которые не позволят бизнесу снова быстро покинуть страну.

Цифровой суверенитет, подчеркнул Wylsacom, не должен означать полное отсечение иностранных ресурсов. Его задача — сохранить работоспособность интернета и ключевых сервисов при любых внешних обстоятельствах.

Полный выпуск шоу «Дайте сказать» смотрите здесь: Вконтакте, Одноклассники, Дзен.

Напомним, блогер обратился к Владимиру Путину в ходе прямой линии в декабре прошлого года с вопросом о том, вытеснит ли национальный мессенджер MAX все зарубежные альтернативы. Президент ответил, что платформа будет развиваться, но это в рамках рыночной конкуренции, которая необходима таким сервисам. А ещё Wylsacom попросил российского лидера подписаться на его канал в MAX.