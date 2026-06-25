Рютте опроверг слова Мелони, заявив о помощи Италии в войне США с Ираном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американские военные задействовали итальянские базы во время операции против Ирана. По его словам, через аэродромы республики прошло около 500 самолётов США. Его заявление передал телеканал Fox News.

Заявление генсека фактически опровергло позицию премьер-министра Джорджи Мелони, которая ранее отрицала содействие Вашингтону в боевых действиях. В той же речи говорилось и об участии Румынии.

Министерство обороны Италии позже объяснило ситуацию иначе. В ведомстве назвали слова Рютте простой оговоркой. Чиновники уточнили, что страна согласовывала только технические и логистические перелёты в рамках двустороннего соглашения. О прямом участии в военной кампании речи не шло.

Ещё в марте Мелони подчёркивала, что Италия не планирует присоединяться к конфликту с Ираном. Тогда она сообщала об отсутствии запросов на использование военных баз НАТО на территории страны. На этом фоне президент США Дональд Трамп раскритиковал итальянского лидера за недостаточную поддержку в противостоянии с Тегераном.