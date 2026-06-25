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25 июня, 05:20

Нурлан Сабуров отправил жену в Россию продавать свой элитный Cadillac за 10 млн

Нурлан Сабуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garshone

Нурлан Сабуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garshone

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, продал свой оставшийся в Москве элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

По данным источника, сделка была оформлена в марте текущего года и проходила при участии супруги артиста Дианы, которая выступала посредником при продаже автомобиля. После завершения сделки и получения полной суммы Диана покинула Россию и уехала в Казахстан.

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В Казахстане проверили видео с мотоциклами Сабурова для СВО и не нашли нарушения

При этом у Сабурова в России, по данным SHOT, остаётся недвижимость — дом с участком площадью 1285 квадратных метров в коттеджном посёлке Новорижский в подмосковной Истре. Стоимость объекта оценивается примерно в 115 млн рублей. Самому комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию и выслали на родину по прилёте во Внуково. Его жена устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей и свернула бизнес в России. А позже спецслужбы Казахстана приступили к проверке в отношении стендапера.

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Андрей Бражников
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