Нурлан Сабуров отправил жену в Россию продавать свой элитный Cadillac за 10 млн

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, продал свой оставшийся в Москве элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

По данным источника, сделка была оформлена в марте текущего года и проходила при участии супруги артиста Дианы, которая выступала посредником при продаже автомобиля. После завершения сделки и получения полной суммы Диана покинула Россию и уехала в Казахстан.