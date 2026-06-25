Нурлан Сабуров отправил жену в Россию продавать свой элитный Cadillac за 10 млн
Нурлан Сабуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garshone
Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, продал свой оставшийся в Москве элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.
Фото © SHOT
Фото © SHOT
По данным источника, сделка была оформлена в марте текущего года и проходила при участии супруги артиста Дианы, которая выступала посредником при продаже автомобиля. После завершения сделки и получения полной суммы Диана покинула Россию и уехала в Казахстан.
При этом у Сабурова в России, по данным SHOT, остаётся недвижимость — дом с участком площадью 1285 квадратных метров в коттеджном посёлке Новорижский в подмосковной Истре. Стоимость объекта оценивается примерно в 115 млн рублей. Самому комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию и выслали на родину по прилёте во Внуково. Его жена устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей и свернула бизнес в России. А позже спецслужбы Казахстана приступили к проверке в отношении стендапера.
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