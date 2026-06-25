23-летний парень и 15-летняя девушка сгорели в машине под Брянском при ударе ВСУ

В Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибли два человека, ещё несколько получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю рядом с селом Соловы Стародубского района.

«Два человека погибли, четверо ранено», — пишет глава региона в Телеграме.

Погибшие — 23-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля, машина полностью сгорела. Также сообщается о пострадавших в нескольких населённых пунктах региона. В посёлке Десятуха и Погаре раненые были доставлены в больницы, ещё двое получили осколочные ранения в посёлке Вишнёвый.