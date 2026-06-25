Жизнь стала слишком дорогой: почему россияне начали уезжать из Турции

Россияне стали чаще покидать Турцию из-за подорожания жизни и ужесточения миграционных правил. Политические причины при этом играют не главную роль, считает турецкий социолог Илькнур Йылмаз.

По данным Турецкого статистического института, Россия вошла в тройку стран, граждане которых чаще других уезжали из республики. Всего в 2025 году Турцию покинули 403,2 тысячи человек.

«Часть людей адаптировалась, часть вернулась в Россию или переехала в другие страны, а рост стоимости жизни в Турции сделал пребывание здесь менее привлекательным, чем несколько лет назад», — объяснила Йылмаз в беседе с РИА Новости.

Особенно заметно выросли расходы в туристических городах и мегаполисах. Иностранцам приходится больше платить за аренду жилья, коммунальные услуги, обучение и повседневные товары.

Сложнее стало и с легализацией. Ужесточение правил получения и продления вида на жительство заставило часть россиян отказаться от планов остаться в стране надолго.

Дополнительным фактором стали ограничения в банковской сфере и трудности с международными переводами. Это особенно затронуло тех, кто живёт на удалённый доход или пользуется накоплениями.

При этом говорить о массовом исходе россиян из Турции пока не приходится. Российская диаспора по-прежнему остаётся одной из крупнейших в стране, особенно в Анталье, Аланье и Стамбуле.

А ранее стало известно, что Египта и Турции внезапно не оказалось в топе зарубежных направлений для отдыха россиян. Бюджетный отдых для россиян возможен сразу на нескольких популярных зарубежных направлениях. В их числе — Вьетнам, Китай, Грузия, Абхазия и Узбекистан.