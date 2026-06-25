РФ запросит разъяснения от Apple после удаления приложений из App Store

«Безусловно, перед тем как делать какие-то выводы, нужно вступить в контакт. И наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно, потребуются разъяснения со стороны корпорации. Если они не будут даны, то нужно строить действия о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», — сказал представитель Кремля.