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25 июня, 10:02

РФ запросит разъяснения от Apple после удаления приложений из App Store

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Российские власти обязательно потребуют от американской корпорации Apple разъяснения после удаления отечественных сервисов из интернет-магазина App Store. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, перед тем как делать какие-то выводы, нужно вступить в контакт. И наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно, потребуются разъяснения со стороны корпорации. Если они не будут даны, то нужно строить действия о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что есть моментальное решение проблемы — перейти на Android и продолжить пользоваться любимыми сервисами.

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Напомним, Apple без предупреждения удалила приложения VK из App Store. Также из магазина исчезли «Почта Mail», «Одноклассники» и «Дзен». Ранее аналогичное решение зарубежный холдинг принял в отношении отечественного мессенджера Max.

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Татьяна Миссуми
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