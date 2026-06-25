«Автодом» подал иск к BMW на 25 миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск автомобильного холдинга «Автодом» к структурам BMW на сумму 25 миллиардов рублей. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по иску выступают ООО «БМВ Банк», ООО «БМВ Русланд Трейдинг», австрийская BMW Osterreich Holding GmbH и немецкая BMW Fahrzeugtechnik GmbH. Заявление было подано 22 июня, однако детали претензий в карточке дела пока не раскрываются.

ГК «Автодом» основана в 1992 году и является одним из крупнейших автомобильных холдингов России. Компания специализируется на продаже и обслуживании премиальных и люксовых марок, включая Audi, Bentley, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, а также китайских брендов и электромобилей.

Ранее сообщалось, что крупнейшие немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz переживают серьёзный кризис из-за падения спроса и усиления конкуренции, особенно в Европе и Китае, где снижаются продажи, растут издержки и торговые барьеры. В результате компании смещают фокус на американский рынок, который остаётся стабильным, особенно для премиальных машин. А российский авторынок восстанавливается после спада, продажи заметно выросли, компенсировав предыдущее падение.