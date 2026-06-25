Квадрат потерял почти 60 тысяч: Цены на элитные новостройки Петербурга пошли вниз

Средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках Петербурга снизилась примерно до 440 тысяч рублей. Падение в этом сегменте зафиксировали впервые за два года, пишет Mash на Мойке.

Ещё в первом квартале 2025 года «квадрат» стоил почти 500 тысяч рублей. До недавнего времени цены уверенно росли, однако теперь динамика развернулась, следует из данных Ассоциации риелторов Петербурга.

Эксперты объясняют снижение особенностями премиального рынка. Стоимость такого жилья сильно зависит от количества доступных лотов, расположения домов, уровня сервиса и статуса конкретного проекта.

Из-за небольшого объёма предложения даже выход нескольких новых объектов может заметно повлиять на средние показатели. Поэтому элитный сегмент нередко движется не так, как массовый рынок.

Обычные новостройки в Петербурге продолжают дорожать, хотя темпы роста остаются умеренными. В премиальном секторе, напротив, сейчас наблюдается коррекция.

При этом доступным элитное жильё не стало. Однако найти квартиру на Крестовском острове примерно за 18 миллионов рублей сегодня вполне реально.

Ранее экономист заявил, что сейчас молодое поколение имеет примерно нулевой шанс накопить денег и единовременно купить на них жильё. Его представителям остаётся жить в съёмных квартирах, но это хорошо лишь до тех пор, пока не появятся дети.