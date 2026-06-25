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25 июня, 12:13

«Окно возможностей»: В Госдуме оценили допуск сборной России U15 на ЧМ по футболу

Депутат Свищёв поддержал допуск сборной России U15 до чемпионата мира по футболу

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв положительно отреагировал на решение о допуске юношеской сборной России (игроки до 15 лет) к участию в чемпионате мира по футболу. Он назвал это важным сигналом для всего отечественного спорта.

Решение о допуске молодёжной команды было принято на фоне чемпионата мира по футболу. Этот шаг может стать началом более широкого возвращения российских сборных и клубов на международную арену.

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Парламентарий подчеркнул, что футбол является ключевым видом спорта и важен для спонсоров и спортивной индустрии в целом. По его мнению, допуск юношеской команды может повлиять и на ситуацию в других спортивных дисциплинах.

«Решение о футболистах открывает окно возможностей и для других федераций. Будем надеяться, что всё состоится по плану», — подчеркнул собеседник «Чемпионата».

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Напомним, ФИФА разрешила всем национальным ассоциациям, входящим в её состав, принять участие в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Это означает, что на турнир смогут заявиться и юношеские сборные России. Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане.

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Борис Эльфанд
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