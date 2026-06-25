Хоть в ноги не упала: Украинский премьер со сцены без остановки благодарила поляков за допомогу

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пять раз поблагодарила Польшу за помощь на конференции в Гданьске, несмотря на нарастающее напряжение и политические конфликты между Варшавой и Киевом. Трансляцию мероприятия вели местные СМИ.

В начале своего выступления Свириденко трижды поблагодарила польский народ и дважды — премьер-министра Польши Дональда Туска, причём один раз на польском языке. Также она дважды поблагодарила участников мероприятия, а в ходе речи благодарности партнёрам прозвучали ещё пять раз.