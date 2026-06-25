Российский дроновод с позывным Газик уничтожил 17 машин ВСУ меньше чем за две недели. Об этом боец ВС РФ рассказал военкору RT Владу Андрице в сюжете о военнослужащих роты БПЛА 1455-го полка.

«Выезд был тяжёлый, но поработали хорошо. За 12 дней уничтожил 17 [единиц] автомобильной техники... и блиндажи», — отметил оператор беспилотников.

Командир отдельной роты БПЛА 1455-го полка 58-й гвардейской армии с позывным Депутат уточнил, что среди ключевых задач подразделения были усложнение логистики ВСУ и срыв ротации вражеских войск.

Тем временем Армия России нашла управу на хвалёные Starlink, отрезав от них дроны ВСУ. На Украине уже начали фиксировать случаи отклонения беспилотников от целей и падения в степной местности.