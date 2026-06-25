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25 июня, 12:42

Оператор БПЛА Газик за 12 дней уничтожил 17 машин ВСУ в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Российский дроновод с позывным Газик уничтожил 17 машин ВСУ меньше чем за две недели. Об этом боец ВС РФ рассказал военкору RT Владу Андрице в сюжете о военнослужащих роты БПЛА 1455-го полка.

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«Выезд был тяжёлый, но поработали хорошо. За 12 дней уничтожил 17 [единиц] автомобильной техники... и блиндажи», — отметил оператор беспилотников.

Командир отдельной роты БПЛА 1455-го полка 58-й гвардейской армии с позывным Депутат уточнил, что среди ключевых задач подразделения были усложнение логистики ВСУ и срыв ротации вражеских войск.

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Тем временем Армия России нашла управу на хвалёные Starlink, отрезав от них дроны ВСУ. На Украине уже начали фиксировать случаи отклонения беспилотников от целей и падения в степной местности.

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Борис Эльфанд
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