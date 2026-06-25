Россия объявила персоной нон грата генконсула Румынии в Петербурге

Россия объявила генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и закрывает консульское учреждение республики в Северной столице. Соответствующую ноту вручили послу в Москве Киприану Истрате, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Решение принято в ответ на необоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу российского генконсульства в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата. В ведомстве подчеркнули, что такие действия румынских властей носят провокационный характер.

Посол Истрате провёл в здании МИД на Смоленской площади около получаса. Покидая дипведомство, он не стал давать комментариев журналистам. О закрытии консульства в Петербурге будет объявлено дополнительно, сообщили в министерстве.

Закрытие консульства в Петербурге станет симметричным ответом на демарш Бухареста. В МИД напомнили, что все российские дипломатические учреждения действуют строго в соответствии с международным правом, и подобные шаги не остаются без ответа.