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Регион
25 июня, 12:59

Россия объявила персоной нон грата генконсула Румынии в Петербурге

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Россия объявила генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и закрывает консульское учреждение республики в Северной столице. Соответствующую ноту вручили послу в Москве Киприану Истрате, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Решение принято в ответ на необоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу российского генконсульства в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата. В ведомстве подчеркнули, что такие действия румынских властей носят провокационный характер.

Посол Истрате провёл в здании МИД на Смоленской площади около получаса. Покидая дипведомство, он не стал давать комментариев журналистам. О закрытии консульства в Петербурге будет объявлено дополнительно, сообщили в министерстве.

Закрытие консульства в Петербурге станет симметричным ответом на демарш Бухареста. В МИД напомнили, что все российские дипломатические учреждения действуют строго в соответствии с международным правом, и подобные шаги не остаются без ответа.

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Напомним, в ответ на закрытие Россией своего генерального консульства в Констанце, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в министерство был вызван посол Румынии Кристиан Истрате, которому объявят о зеркальных мерах, которые российская сторона готовит в ответ на действия Бухареста.

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Анастасия Никонорова
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