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Регион
25 июня, 06:54

МИД РФ вызвал на ковёр посла Румынии из-за закрытия консульства в Констанце

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в Министерство иностранных дел России, где ему будет объявлено о ответных мерах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение связано с закрытием российского генерального консульства в Констанце.

«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие генконсульства в Констанце», — сказала Захарова.

Дипломата уведомят о том, что российская сторона готовит зеркальные шаги в ответ на действия Бухареста.

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Напомним, Румыния решила закрыть генконсульство РФ в Констанце. Президент страны Никушор Дан назвал причиной инцидент в городе Галац, где 29 мая дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла.

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Андрей Бражников
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