МИД РФ вызвал на ковёр посла Румынии из-за закрытия консульства в Констанце
Обложка © Life.ru
Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в Министерство иностранных дел России, где ему будет объявлено о ответных мерах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение связано с закрытием российского генерального консульства в Констанце.
«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие генконсульства в Констанце», — сказала Захарова.
Дипломата уведомят о том, что российская сторона готовит зеркальные шаги в ответ на действия Бухареста.
Напомним, Румыния решила закрыть генконсульство РФ в Констанце. Президент страны Никушор Дан назвал причиной инцидент в городе Галац, где 29 мая дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.