МИД РФ вызвал на ковёр посла Румынии из-за закрытия консульства в Констанце

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в Министерство иностранных дел России, где ему будет объявлено о ответных мерах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение связано с закрытием российского генерального консульства в Констанце.

«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие генконсульства в Констанце», — сказала Захарова.

Дипломата уведомят о том, что российская сторона готовит зеркальные шаги в ответ на действия Бухареста.