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Регион
25 июня, 13:27

Степашин предложил возбудить уголовное дело против Зеленского

Сергей Степашин. Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Сергей Степашин. Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело в отношении Владимира Зеленского. С такой инициативой он выступил на одной из сессий Петербургского международного юридического форума.

Заявление прозвучало во время дискуссии с участием представителей юридического сообщества и органов власти.

После слов Степашина находившиеся в зале участники поддержали предложение аплодисментами.

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«Я думаю, что и Совет Федерации меня поддержит», — добавил председатель Ассоциации юристов России.

Напомним, что в базу розыска МВД РФ Зеленский попал еще в 2024 году. Против него в ДНР были возбуждены уголовные дела минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещённых средств и методов ведения войны.

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Марина Фещенко
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