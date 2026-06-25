Степашин предложил возбудить уголовное дело против Зеленского

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело в отношении Владимира Зеленского. С такой инициативой он выступил на одной из сессий Петербургского международного юридического форума.

Заявление прозвучало во время дискуссии с участием представителей юридического сообщества и органов власти.

После слов Степашина находившиеся в зале участники поддержали предложение аплодисментами.

«Я думаю, что и Совет Федерации меня поддержит», — добавил председатель Ассоциации юристов России.

Напомним, что в базу розыска МВД РФ Зеленский попал еще в 2024 году. Против него в ДНР были возбуждены уголовные дела минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещённых средств и методов ведения войны.