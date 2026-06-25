Полицейский из Кушвы закрыл собой жену от смерча и получил тяжёлый перелом

Офицер полиции из Кушвы закрыл собой жену во время торнадо и получил тяжёлую травму. Об этом рассказали жители пострадавшего свердловского города. По словам очевидцев, мужчина с супругой успели сесть в машину, когда на город налетел смерч, однако на авто обрушились обломки построек и деревья.

В какой-то момент шлакоблок пробил стекло и пролетел через салон. Полицейский накрыл жену собой и принял удар на плечо. После смерча супруги выбрались из искорёженной машины, а затем начался сильный град, от которого им пришлось прятаться под обломками.

«Потом мы видели, как они брели по безлюдным улицам. Мужчина несколько раз терял сознание, боль была страшная. Женщина кричала, плакала, он её успокаивал», — отметили очевидцы в интервью URA.ru.

Пострадавшего госпитализировали в Демидовскую больницу Нижнего Тагила в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него серьёзный перелом со смещением. 25 июня ему провели операцию.

Напомним, 22 июня сильный смерч и порывистый ветер обрушились на Свердловскую область, затронув Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Стихия повредила 40 крыш в домах и девять опор ЛЭП. Ветер также повалил 25 деревьев.