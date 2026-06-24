Кушву частично затопило после того, как там «похозяйничал» смерч

В городе Кушва Свердловской области произошло частичное подтопление придомовых участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в мессенджере Max. Ранее в населённом пункте пронёсся смерч.

В Кушве затопило дома. Видео © Telegram / 4 канал. Екатеринбург. Новости

По данным ведомства, утром 24 июня в экстренные службы поступила информация о затоплении придомовых участков в Кушвинском муниципальном округе. Речь идёт о четырёх–пяти территориях. Причиной стал засор русла реки, из-за которого начал подниматься уровень воды в водохранилище.

В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало. Подтопления самих жилых домов на данный момент не зафиксировано. На месте ведутся работы по расчистке русла и стабилизации уровня воды. Ситуация находится под контролем служб.