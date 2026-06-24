Кушву частично затопило после того, как там «похозяйничал» смерч
МЧС: В Кушве фиксируют подтопление придомовых участков из-за засора русла реки
Обложка © Telegram / 4 канал. Екатеринбург. Новости
В городе Кушва Свердловской области произошло частичное подтопление придомовых участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в мессенджере Max. Ранее в населённом пункте пронёсся смерч.
В Кушве затопило дома. Видео © Telegram / 4 канал. Екатеринбург. Новости
По данным ведомства, утром 24 июня в экстренные службы поступила информация о затоплении придомовых участков в Кушвинском муниципальном округе. Речь идёт о четырёх–пяти территориях. Причиной стал засор русла реки, из-за которого начал подниматься уровень воды в водохранилище.
В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало. Подтопления самих жилых домов на данный момент не зафиксировано. На месте ведутся работы по расчистке русла и стабилизации уровня воды. Ситуация находится под контролем служб.
Напомним, 22 июня на город Кушва обрушился смерч. Вихрь разрушил 97 жилых домов. 15 горожан пострадали, один госпитализирован. Власти уже расчистили дороги и наладили водоснабжение, оценка ущерба продолжается.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.