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Регион
24 июня, 09:23

Кушву частично затопило после того, как там «похозяйничал» смерч

МЧС: В Кушве фиксируют подтопление придомовых участков из-за засора русла реки

Обложка © Telegram / 4 канал. Екатеринбург. Новости

Обложка © Telegram / 4 канал. Екатеринбург. Новости

В городе Кушва Свердловской области произошло частичное подтопление придомовых участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в мессенджере Max. Ранее в населённом пункте пронёсся смерч.

В Кушве затопило дома. Видео © Telegram / 4 канал. Екатеринбург. Новости

По данным ведомства, утром 24 июня в экстренные службы поступила информация о затоплении придомовых участков в Кушвинском муниципальном округе. Речь идёт о четырёх–пяти территориях. Причиной стал засор русла реки, из-за которого начал подниматься уровень воды в водохранилище.

В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало. Подтопления самих жилых домов на данный момент не зафиксировано. На месте ведутся работы по расчистке русла и стабилизации уровня воды. Ситуация находится под контролем служб.

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Напомним, 22 июня на город Кушва обрушился смерч. Вихрь разрушил 97 жилых домов. 15 горожан пострадали, один госпитализирован. Власти уже расчистили дороги и наладили водоснабжение, оценка ущерба продолжается.

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Татьяна Миссуми
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