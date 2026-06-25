Захарова: Удалением VK из App Store не получится изолировать российские сервисы

Удаление приложений VK из App Store не сделает российские цифровые сервисы недоступными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, подобные решения не способны изолировать отечественные платформы и продукты от пользователей.

«Подобные шаги не смогут изолировать российские цифровые сервисы», — подчеркнула дипломат.

При этом Захарова считает, что действия Apple показывают расхождение между заявлениями западных стран о свободе слова и реальной практикой цифровых платформ.

Представитель МИД также обвинила западную IT-инфраструктуру в использовании механизмов давления и цензуры для продвижения политической повестки.

Ранее VK сообщила, что Apple без предупреждения удалила приложения группы из App Store. Уже установленные программы продолжат работать, однако скачать их заново или получить обновления через магазин пока нельзя.