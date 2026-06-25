Сергей Боярский: Apple плюёт на наследие своего создателя Стива Джобса

Удаление приложений VK из App Store стало проявлением политически мотивированного отношения Apple к российским пользователям. Такое мнение в комментарии Life.ru выразил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам депутата, решение компании вызывает не только юридические вопросы, но и «глубокое человеческое разочарование». Он напомнил, что Стив Джобс строил Apple на уважении к пользователям по всему миру.

«Сегодня Apple с поразительной лёгкостью плюёт на миллионы людей, выбравших её технику», — заявил Боярский.

Парламентарий отметил, что ранее из App Store уже исчезали приложения российских банков и авиакомпаний. Теперь ограничения затронули сервисы для общения, развлечений и получения информации.

Боярский утверждает, что приложения выполняли обязательные требования площадки и российского законодательства. Поэтому действия американской корпорации он связал не с юридическими, а с политическими причинами.

«Это сознательное причинение неудобств целой стране. Мы наблюдаем, как компания теряет лицо, окончательно превращаясь в инструмент информационной войны», — подчеркнул депутат.

Ранее VK сообщила, что Apple без предупреждения удалила приложения группы из App Store. Уже установленные программы продолжат работать, однако пользователи не смогут скачивать обновления и могут столкнуться с проблемами при получении push-уведомлений.