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25 июня, 11:12

Сергей Боярский: Apple плюёт на наследие своего создателя Стива Джобса

Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике Сергей Боярский. Обложка © Валентин Антонов/ТАСС

Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике Сергей Боярский. Обложка © Валентин Антонов/ТАСС

Удаление приложений VK из App Store стало проявлением политически мотивированного отношения Apple к российским пользователям. Такое мнение в комментарии Life.ru выразил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам депутата, решение компании вызывает не только юридические вопросы, но и «глубокое человеческое разочарование». Он напомнил, что Стив Джобс строил Apple на уважении к пользователям по всему миру.

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«Сегодня Apple с поразительной лёгкостью плюёт на миллионы людей, выбравших её технику», — заявил Боярский.

Парламентарий отметил, что ранее из App Store уже исчезали приложения российских банков и авиакомпаний. Теперь ограничения затронули сервисы для общения, развлечений и получения информации.

Боярский утверждает, что приложения выполняли обязательные требования площадки и российского законодательства. Поэтому действия американской корпорации он связал не с юридическими, а с политическими причинами.

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«Это сознательное причинение неудобств целой стране. Мы наблюдаем, как компания теряет лицо, окончательно превращаясь в инструмент информационной войны», — подчеркнул депутат.

Ранее VK сообщила, что Apple без предупреждения удалила приложения группы из App Store. Уже установленные программы продолжат работать, однако пользователи не смогут скачивать обновления и могут столкнуться с проблемами при получении push-уведомлений.

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Александр Мартынов
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