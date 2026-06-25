Сергей Боярский: Apple плюёт на наследие своего создателя Стива Джобса
Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике Сергей Боярский. Обложка © Валентин Антонов/ТАСС
Удаление приложений VK из App Store стало проявлением политически мотивированного отношения Apple к российским пользователям. Такое мнение в комментарии Life.ru выразил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
По словам депутата, решение компании вызывает не только юридические вопросы, но и «глубокое человеческое разочарование». Он напомнил, что Стив Джобс строил Apple на уважении к пользователям по всему миру.
«Сегодня Apple с поразительной лёгкостью плюёт на миллионы людей, выбравших её технику», — заявил Боярский.
Парламентарий отметил, что ранее из App Store уже исчезали приложения российских банков и авиакомпаний. Теперь ограничения затронули сервисы для общения, развлечений и получения информации.
Боярский утверждает, что приложения выполняли обязательные требования площадки и российского законодательства. Поэтому действия американской корпорации он связал не с юридическими, а с политическими причинами.
«Это сознательное причинение неудобств целой стране. Мы наблюдаем, как компания теряет лицо, окончательно превращаясь в инструмент информационной войны», — подчеркнул депутат.
Ранее VK сообщила, что Apple без предупреждения удалила приложения группы из App Store. Уже установленные программы продолжат работать, однако пользователи не смогут скачивать обновления и могут столкнуться с проблемами при получении push-уведомлений.
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