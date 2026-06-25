EFC восстановила в своём составе Федерацию фехтования России
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Европейская конфедерация фехтования восстановила в своём составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Соответствующее решение принял исполком EFC 24 июня, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
«Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу», — заявил Дегтярёв.
Ранее Международная федерация фехтования уже допустила российских спортсменов к турнирам под национальным флагом, включая командные соревнования. Также, по итогам чемпионата Европы по фехтованию во Франции российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли третье место в медальном зачёте, завоевав четыре награды. В индивидуальных соревнованиях серебро досталось саблистке Яне Егорян, а бронзу завоевали рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв.
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