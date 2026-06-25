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25 июня, 15:33

EFC восстановила в своём составе Федерацию фехтования России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Европейская конфедерация фехтования восстановила в своём составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Соответствующее решение принял исполком EFC 24 июня, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу», — заявил Дегтярёв.

Антон Бородачёв взял бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции
Антон Бородачёв взял бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции

Ранее Международная федерация фехтования уже допустила российских спортсменов к турнирам под национальным флагом, включая командные соревнования. Также, по итогам чемпионата Европы по фехтованию во Франции российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли третье место в медальном зачёте, завоевав четыре награды. В индивидуальных соревнованиях серебро досталось саблистке Яне Егорян, а бронзу завоевали рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв.

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Анастасия Никонорова
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