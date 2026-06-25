EFC восстановила в своём составе Федерацию фехтования России

Европейская конфедерация фехтования восстановила в своём составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Соответствующее решение принял исполком EFC 24 июня, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу», — заявил Дегтярёв.