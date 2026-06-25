Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что запросто разрешит простым украинцам собирать грибы в Белоруссии, если будут открыты КПП на границе с Украиной. По словам политика, Минск сможет контролировать безопасность приграничных зон даже в таких случаях.

«Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. По 5-6 тысяч долларов до войны ещё они зарабатывали денег для того, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу», — пояснил Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Белорусский политик добавил, что и сейчас его страна готова открыть пункты пропуска, чтобы голодающие украинцы могли собирать грибы и ягоды. Запреты на пересечение границ вводит Киев, напомнил Лукашенко. Поэтому если украинская сторона смягчит ограничения, то никто никому не запретит посещать белорусские леса.

Ранее председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что власти страны сохраняют контроль над обстановкой на южном направлении, в частности вблизи с Украиной. До этого Владимир Зеленский потребовал от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Скандальные заявления киевского главаря последовали после атаки беспилотника ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области, которую в Минске расценили как целенаправленную провокацию.