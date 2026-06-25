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Регион
25 июня, 15:49

Лукашенко объяснил, зачем открыл грибные тропы для украинцев

Лукашенко: Минск может проконтролировать украинских грибников в Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что запросто разрешит простым украинцам собирать грибы в Белоруссии, если будут открыты КПП на границе с Украиной. По словам политика, Минск сможет контролировать безопасность приграничных зон даже в таких случаях.

«Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. По 5-6 тысяч долларов до войны ещё они зарабатывали денег для того, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу», — пояснил Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Белорусский политик добавил, что и сейчас его страна готова открыть пункты пропуска, чтобы голодающие украинцы могли собирать грибы и ягоды. Запреты на пересечение границ вводит Киев, напомнил Лукашенко. Поэтому если украинская сторона смягчит ограничения, то никто никому не запретит посещать белорусские леса.

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Ранее председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что власти страны сохраняют контроль над обстановкой на южном направлении, в частности вблизи с Украиной. До этого Владимир Зеленский потребовал от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Скандальные заявления киевского главаря последовали после атаки беспилотника ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области, которую в Минске расценили как целенаправленную провокацию.

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Татьяна Миссуми
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