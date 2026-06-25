Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал добиваться не только прекращения конфликта на Украине, но и гарантий того, что достигнутые договорённости будут соблюдаться.

Об этом он заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

«Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть», — сказал Лукашенко.

По его словам, возможный обман России непосредственно затронет и Белоруссию. Глава государства объяснил это географическим и стратегическим положением республики.

Украину Лукашенко назвал «разменной картой в большой игре». Он считает, что причины противостояния выходят далеко за рамки отношений Москвы и Киева.

«Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чём дело и кто с кем борется в конечном итоге», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что продолжение боевых действий не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии. При этом будущее урегулирование, по его мнению, должно учитывать интересы сторон и исключать повторный срыв договорённостей.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то главаря киевского режима Владимира Зеленского не было бы. По его словам, если бы наступление продолжилось, то украинские власти не смогли бы сохранить контроль над столицей. Белорусский лидер отметил, что вывод подразделений стал шагом, направленным на поиск мирного решения между сторонами конфликта.