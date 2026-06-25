Читатели портала Wirtualna Polska обрушились с критикой на Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией Украинской повстанческой армии* (УПА*). Пользователи не стеснялись в выражениях, комментируя действия киевского руководства.

«О чём тут вообще говорить. УПА* — это убийцы невинного польского гражданского населения, и точка. Никаких уступок в этом вопросе быть не может. Доказательства неоспоримы. Факты — упрямая вещь», — подчеркнул один из комментаторов.

Ещё один читатель заметил, что Незалежная просто не способна на экономическое противостояние с Польшей. Он напомним, что сейчас Украина не может сама себя обеспечить, и в мирное время ничего не изменится.

Ещё один пользователь призвал к жёстким мерам в отношении киевского режима. По его мнению, с Украиной нужно разговаривать без сантиментов и выставить счёт на 20 миллиардов евро за поставки военной техники, пусть и с рассрочкой на два десятилетия под проценты.

Также прозвучало мнение, что статус Польши не зависит от высказываний Зеленского. Максимум, чего он способен добиться, — это краткого всплеска эмоций и кликов в интернете. Всё остальное определяется состоянием экономики и армии.

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