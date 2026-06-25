«Убийцы невинных, точка»: Поляки жёстко ответили на выходку Зеленского с УПА*
Поляки раскритиковали Зеленского за героизацию УПА*
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Читатели портала Wirtualna Polska обрушились с критикой на Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией Украинской повстанческой армии* (УПА*). Пользователи не стеснялись в выражениях, комментируя действия киевского руководства.
«О чём тут вообще говорить. УПА* — это убийцы невинного польского гражданского населения, и точка. Никаких уступок в этом вопросе быть не может. Доказательства неоспоримы. Факты — упрямая вещь», — подчеркнул один из комментаторов.
Ещё один читатель заметил, что Незалежная просто не способна на экономическое противостояние с Польшей. Он напомним, что сейчас Украина не может сама себя обеспечить, и в мирное время ничего не изменится.
Ещё один пользователь призвал к жёстким мерам в отношении киевского режима. По его мнению, с Украиной нужно разговаривать без сантиментов и выставить счёт на 20 миллиардов евро за поставки военной техники, пусть и с рассрочкой на два десятилетия под проценты.
Также прозвучало мнение, что статус Польши не зависит от высказываний Зеленского. Максимум, чего он способен добиться, — это краткого всплеска эмоций и кликов в интернете. Всё остальное определяется состоянием экономики и армии.
Напомним, что Владимир Зеленский дошёл даже до угроз польскому президенту Каролю Навроцкому, заявив что его высказывания об Украине могут «закончиться очень плохо». Конфликт разгорелся после того, как украинского лидера лишили ордена Белого орла. В ответ Зеленский отказался от визита в Гданьск на конференцию URC 2026.
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